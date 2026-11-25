Первое предупреждение об опасности глава Новороссийска опубликовал в 03:19. Жителей и гостей города призвали не приближаться к окнам и укрываться в помещениях без окон либо в комнатах со сплошными стенами. Тем, кто находился на улице, рекомендовали спуститься в цоколь ближайшего здания или подземный переход.