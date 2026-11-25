Мэр Новороссийска объявлял об угрозе атаки БПЛА ВСУ 25 ноября
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В Новороссийске утром 25 ноября объявили угрозу атаки беспилотников. Сирены системы оповещения включили в 03:26, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Первое предупреждение об опасности глава Новороссийска опубликовал в 03:19. Жителей и гостей города призвали не приближаться к окнам и укрываться в помещениях без окон либо в комнатах со сплошными стенами. Тем, кто находился на улице, рекомендовали спуститься в цоколь ближайшего здания или подземный переход.
В 04:25 Кравченко сообщил об отмене сигнала «Атака БПЛА». Информации о последствиях атаки беспилотников отсутствует.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. В регионе задействованы мобильные огневые группы, включены сирены оповещения. По словам главы региона, к отражению атаки привлечены подразделения ПВО и мобильные огневые группы.