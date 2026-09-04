Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 22:18

Мэр Сен-Жюст-Сен-Рамбер во Франции запретил комарам летать над коммуной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frank60

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frank60

Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли подписал постановление, запрещающее тигровым комарам летать над территорией населённого пункта. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

В документе говорится, что насекомые, летающие на небольшой высоте или по кругу и кусающие жителей, вызывают «раздражение и крайнее недовольство». При этом мэр признал, что привлечь комаров к ответственности пока не удалось.

«На данный момент ни один комар не был задержан или оштрафован», — заявил Жоли.

Глава коммуны объяснил решение жалобами жителей, которые после возвращения из отпусков сообщили, что не могут спокойно проводить время на улице из-за насекомых. По словам мэра, постановление носит не только формальный, но и профилактический характер — оно должно напомнить людям о необходимости бороться с размножением комаров.

Власти уже установили ловушки для насекомых, домики для летучих мышей и скворечники для птиц, питающихся комарами. На комплекс мер выделили 45 тысяч евро.

Жителей также призвали устранять места скопления воды в вёдрах, поддонах цветочных горшков, старых шинах и других ёмкостях, где могут размножаться насекомые.

Трое жителей Липецка заболели лихорадкой Западного Нила после укусов комаров
Трое жителей Липецка заболели лихорадкой Западного Нила после укусов комаров

Ранее российские учёные из Института цитологии и генетики СО РАН впервые объединили генетический материал человека и комара. Научный руководитель проекта, доктор биологических наук Вениамин Фишман объяснил, зачем понадобился такой эксперимент.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Франция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar