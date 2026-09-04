Мэр Сен-Жюст-Сен-Рамбер во Франции запретил комарам летать над коммуной

Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли подписал постановление, запрещающее тигровым комарам летать над территорией населённого пункта. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

В документе говорится, что насекомые, летающие на небольшой высоте или по кругу и кусающие жителей, вызывают «раздражение и крайнее недовольство». При этом мэр признал, что привлечь комаров к ответственности пока не удалось.

«На данный момент ни один комар не был задержан или оштрафован», — заявил Жоли.

Глава коммуны объяснил решение жалобами жителей, которые после возвращения из отпусков сообщили, что не могут спокойно проводить время на улице из-за насекомых. По словам мэра, постановление носит не только формальный, но и профилактический характер — оно должно напомнить людям о необходимости бороться с размножением комаров.

Власти уже установили ловушки для насекомых, домики для летучих мышей и скворечники для птиц, питающихся комарами. На комплекс мер выделили 45 тысяч евро.

Жителей также призвали устранять места скопления воды в вёдрах, поддонах цветочных горшков, старых шинах и других ёмкостях, где могут размножаться насекомые.

Ранее российские учёные из Института цитологии и генетики СО РАН впервые объединили генетический материал человека и комара. Научный руководитель проекта, доктор биологических наук Вениамин Фишман объяснил, зачем понадобился такой эксперимент.