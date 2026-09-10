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Опубликовано 10 сентября, 10:04

Мэр Сочи рассказал о состоянии подростка и взрослых после атаки БЭК

Пострадавший при атаке БЭК на Сочи подросток находится в стабильном состоянии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Состояние 16-летнего подростка, пострадавшего при атаке безэкипажного катера на Сочи, врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

По его словам, юноша в момент атаки находился на набережной. Сейчас он остаётся в детской больнице под постоянным наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

В лечебных учреждениях также остаются ещё трое взрослых пострадавших. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

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Ранее Life.ru сообщал, что угрозы жизни пострадавших при атаке БЭК на Сочи нет. Тогда власти уточнили, что атака повредила пляжную инфраструктуру и часть Приморской набережной. На месте работали оперативные службы, а после отмены угрозы началось восстановление территории.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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