Мэр Сочи рассказал о состоянии подростка и взрослых после атаки БЭК

Состояние 16-летнего подростка, пострадавшего при атаке безэкипажного катера на Сочи, врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

По его словам, юноша в момент атаки находился на набережной. Сейчас он остаётся в детской больнице под постоянным наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

В лечебных учреждениях также остаются ещё трое взрослых пострадавших. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее Life.ru сообщал, что угрозы жизни пострадавших при атаке БЭК на Сочи нет. Тогда власти уточнили, что атака повредила пляжную инфраструктуру и часть Приморской набережной. На месте работали оперативные службы, а после отмены угрозы началось восстановление территории.