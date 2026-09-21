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Опубликовано 20 сентября, 21:49

Мэр Ярославля получает 35,86% после обработки 58,31% протоколов

Обложка © Telegram / Артем Молчанов

Обложка © Telegram / Артем Молчанов

На выборах в Госдуму в Ростовском одномандатном избирательном округе № 194 после обработки 58,31% протоколов впереди кандидат от «Единой России», мэр Ярославля Артём Молчанов. Его результат — 35,86% голосов, свидетельствуют данные информационного онлайн-табло избирательной комиссии Ярославской области.

21,68% голосов набирает Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия»), 11,3% — Михаил Парамонов (КПРФ), 8,58% — Алексей Горохов («Новые люди»), 7,43% — Сергей Балабаев («Яблоко»).

Подсчёт голосов продолжается, поэтому результаты пока остаются предварительными.

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По итогам трёхдневного голосования предварительная явка на выборах в Госдуму достигла 56,66%. Такие данные ЦИК публиковал по состоянию на 20:55 мск. Окончательные показатели комиссия представит после завершения подсчёта.

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Лия Мурадьян
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