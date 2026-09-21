Мерил Стрип в роли Аслана расколола поклонников «Хроник Нарнии»

Решение режиссёра Греты Гервиг отдать Мерил Стрип голос Аслана в новой экранизации «Хроник Нарнии» вызвало резкую реакцию части христианских комментаторов и поклонников книг Клайва Стейплза Льюиса. Критики считают, что женский голос одного из главных персонажей меняет заложенный писателем религиозный образ. При этом создатели фильма не объявляли, что сам Аслан в картине станет женским персонажем.

Стрип озвучит великого льва в фильме «Нарния: Племянник чародея». Гервиг объяснила журналу Empire, что искала исполнителя, способного одновременно передать мудрость, глубину, радость и почти детское чувство удивления. По её словам, список актёров старше 70 лет, подходящих под все эти требования, оказался очень коротким.

Однако выбор трёхкратной обладательницы «Оскара» понравился не всем. Пастор Дэвид Фэрчайлд назвал решение «творческим вандализмом» и напомнил, что в книгах Льюиса Аслан — мужской персонаж, которого автор связывал с образом Христа. Другие христианские комментаторы также увидели в кастинге попытку переосмыслить религиозную составляющую произведения. Были и противоположные реакции: часть зрителей отмечает, что пол актёра озвучания сам по себе не меняет пол персонажа.

Именно здесь возникает важный нюанс. Льюис не считал «Хроники Нарнии» простой христианской аллегорией с прямым соответствием каждого персонажа библейскому прототипу. Однако связь Аслана с Христом автор проводил сознательно: исследователи его творчества описывают льва как представление того, каким мог бы быть Христос, воплотившись в мире Нарнии.

Сама Гервиг готовит заметно переосмысленную версию произведения. Режиссёр рассказывала, что на визуальный и музыкальный образ картины повлияли Дэвид Боуи, Пол Маккартни и другие рок-музыканты, а создание Нарнии она представляет почти как рок-оперу.

Netflix уже официально включил Мерил Стрип в актёрский состав вместе с Дэниелом Крейгом, Эммой Маккей, Кэри Маллиган и другими звёздами. «Племянник чародея» станет первой экранизацией этой книги Льюиса. Фильм выйдет в мировых кинотеатрах 12 февраля 2027 года, а на Netflix — 2 апреля.