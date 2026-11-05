Спор о том, как оформить сближение Евросоюза с Канадой, усилил разногласия между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырёх дипломатов.

По данным издания, Германия добилась исключения слов об «ассоциированном членстве» Канады из совместного заявления саммита, который прошёл 29–30 октября в Монреале. Фон дер Ляйен всё же употребила этот термин в своём выступлении. В действующих договорах ЕС такой статус не предусмотрен.

Для Берлина спор связан с Украиной. Мерц предлагал ей ассоциированное членство как промежуточный этап на пути в ЕС. Для Канады фон дер Ляйен предложила постоянный формат сотрудничества без перспективы вступления. По словам собеседников Politico, в Берлине восприняли это как выпад против инициативы канцлера.

На саммите ЕС и Канада объявили о создании «Альянса ради будущего». Он охватывает торговлю, технологии, энергетику и безопасность. Параметры более тесного партнёрства стороны намерены согласовать к саммиту 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что против формулировки об ассоциированном членстве Канады выступили как минимум восемь стран ЕС, в том числе Германия и Франция. Европейские правительства оказались недовольны тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый формат отношений с Оттавой без предварительных консультаций.