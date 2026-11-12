Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно жёстко ответил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, отказавшись участвовать в новом финансировании Украины. Немецкий политик, вероятно, не рассчитывал на столь решительную реакцию Братиславы. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«По сути, Фицо в дипломатичной форме дал понять Мерцу, что тому стоит делать с этой войной, ведь Словакия не собирается участвовать в этом конфликте. Не думаю, что Мерц ожидал такого отпора», — заявил Христофору.

По мнению журналиста, попытки Берлина оказать давление на словацкое руководство изначально были обречены на неудачу. Он также обвинил канцлера ФРГ в стремлении затянуть боевые действия.

«Мерц отчаянно пытается продлить войну», — заключил Христофору.

Поводом для разногласий стало требование Германии, чтобы все страны Евросоюза участвовали в покрытии финансовых потребностей Киева. В письме председателю Европейского совета Антониу Коште Мерц связал поддержку бюджета ЕС на 2028–2034 годы с обязательствами государств-членов выделять средства Украине. По оценкам, в 2027 году Киеву потребуется дополнительно 70 миллиардов евро, из которых около 45 миллиардов предполагается получить от Евросоюза.

Фицо назвал подобный подход шантажом и напомнил, что Словакия обладает таким же правом вето, как и Германия. Премьер подчеркнул, что Братислава не намерена присоединяться к новому кредиту для украинских властей.

Ранее Life.ru сообщал, что Фицо обвинил Мерца в угрозах и попытках давления из-за антироссийских санкций. По словам словацкого лидера, во время первого телефонного разговора 30 июня 2025 года Мерц кричал на него и угрожал перекрыть финансирование Братиславе за блокировку 18-го пакета ограничений против России.