Украине необходимы гарантии безопасности, сопоставимые с пятой статьёй договора НАТО о коллективной обороне. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с генсеком альянса Марком Рютте в Берлине.

«Я, честно говоря, не могу себе представить будущее Украины без таких гарантий безопасности», — подчеркнул глава немецкого правительства.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирной сделки. Американский президент связал принятие соответствующих обязательств с достижением договорённостей об урегулировании конфликта.