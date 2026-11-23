Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой решение НАТО не принимать Украину в альянс на саммите в Бухаресте в 2008 году. По его мнению, членство Киева в Североатлантическом блоке могло бы предотвратить нынешний вооружённый конфликт. Об этом немецкий политик заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт The Guardian.

«Если бы Украина тогда стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать», — считает Мерц.

Речь идёт о саммите в Бухаресте, где страны альянса обсуждали перспективы вступления Украины и Грузии. Тогда союзники согласились, что оба государства в будущем станут членами НАТО, однако не предоставили им план действий по подготовке к членству и не определили конкретные сроки присоединения.

Мерц также поддержал недавнее предложение президента Франции Эмманюэля Макрона вернуться к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Канцлер назвал такой подход логичным и последовательным в контексте возможных мирных переговоров. При этом никаких новых решений о членстве Киева в альянсе принято не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин напомнил о первоначальном намерении Украины сохранять нейтралитет. Российский лидер обратил внимание на Декларацию о государственном суверенитете УССР 1990 года, в которой говорилось о стремлении республики в будущем стать постоянно нейтральным государством. Позднее Киев изменил внешнеполитический курс и в 2019 году закрепил стремление к членству в Североатлантическом альянсе в Конституции.