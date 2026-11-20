Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возвращение к прямым контактам с Россией по вопросам военной безопасности. Берлин рассчитывает, что в будущем стороны смогут обсуждать меры, которые позволят избежать эскалации. Об этом он заявил после встречи «коалиции желающих» по Украине в Берлине.

«В своё время необходимо будет обсудить с Москвой по военным каналам связи вопросы снижения рисков и обеспечения прозрачности», — заявил Мерц.

Мерц подчеркнул, что подобный диалог отвечает интересам обеих сторон. Однако обсуждение будущих договорённостей по евроатлантической безопасности он поставил в зависимость от прекращения боевых действий на Украине.

Ранее Фридрих Мерц допустил постепенную отмену санкций против России по мере продвижения к урегулированию конфликта на Украине. Он обозначил и другие положения, которые считает необходимыми для будущего урегулирования. По его словам, Украина должна сохранить суверенитет, получить гарантии безопасности и возможность двигаться по европейскому пути. Кроме того, канцлер выступил за оказание Киеву помощи в восстановлении.