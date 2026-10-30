Мерц рискует потерять большинство в Бундестаге: Вагенкнехт потребовала пересчитать голоса

Канцлер Германии Фридрих Мерц мог прийти к власти без надлежащей демократической легитимации. С таким утверждением выступила немецкий политик Сара Вагенкнехт, чья партия добивается пересчёта голосов на выборах в Бундестаг. Как сообщает Berliner Zeitung, решение по этому вопросу Федеральный конституционный суд Германии намерен принять до конца 2026 года.

Поводом для претензий стали результаты парламентских выборов, прошедших в феврале 2025 года. Партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) не хватило всего 9529 голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер и получить места в парламенте. Политик подозревает, что ошибки при подсчёте могли повлиять на окончательный результат.

В качестве примера BSW приводит ситуацию в Бремене, где 37 голосов за партию первоначально ошибочно засчитали «Союзу Германии». Впоследствии результаты исправили, однако сторонники Вагенкнехт считают, что подобные случаи могли произойти и в других регионах.

Бундестаг ранее отклонил требования о полном пересчёте, после чего партия обратилась в Федеральный конституционный суд. Вагенкнехт настаивает, что вопрос касается не только парламентского представительства BSW, но и законности формирования действующего правительства.

Если пересчёт позволит партии преодолеть избирательный барьер, распределение депутатских мандатов придётся изменить. В таком случае правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ может лишиться самостоятельного большинства в Бундестаге, что создаст дополнительную неопределённость для правительства Мерца. Конституционный суд планирует рассмотреть жалобу до конца года.

Ранее Life.ru сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил исключением из ХДС однопартийцам, поддерживающим кандидатов от «Альтернативы для Германии». Поводом стало избрание представителя АдГ Тобиаса Рауша председателем парламента Саксонии-Анхальт. Он получил 48 голосов при том, что АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» вместе располагали 44 мандатами.