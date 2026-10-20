Мерц заявил, что регулярно пытается убедить Трампа не прекращать поддержку Киева

Немецкий канцлер Фридрих Мерц рассчитывает до конца 2026 года лично обсудить с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию вокруг Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета в Брюсселе.

«Не позднее декабря у меня появится следующая возможность лично обсудить это (ситуацию вокруг Украины. — Прим. Life.ru) с президентом США», — сказал Мерц.

По словам канцлера, он регулярно общается с Трампом по телефону. Необходимость нового разговора возникла на фоне усилившихся разногласий между Вашингтоном и Киевом. Мерц подчеркнул, что, несмотря на расхождения между США и Украиной, европейские страны не собираются менять свою позицию. Берлин продолжит поддерживать Киев, поскольку рассматривает такую помощь как вопрос собственной безопасности.

Ранее Фридрих Мерц сообщил, что в Германии в будущем, вероятно, придётся вернуться к обязательной военной службе, несмотря на действующую систему добровольного набора. Канцлер отметил, что оценка эффективности новой системы военной службы запланирована на следующий год. При этом возвращение обязательного призыва неслучайно включено в основную программу консервативного блока.