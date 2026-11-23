В Калининграде 27-летний мужчина сумел спастись после выстрела в голову и нескольких ножевых ранений. Несмотря на тяжёлое нападение, пострадавший смог убежать от своего противника. Подозреваемого в покушении на убийство заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, происшествие случилось ночью 11 ноября на улице Щепкина. Между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой 41-летний мужчина решил расправиться с оппонентом. Сначала он выстрелил молодому человеку в голову из огнестрельного оружия, после чего не менее четырёх раз ударил его ножом по голове, туловищу и конечностям.

Однако довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось, поскольку пострадавший сумел убежать и скрыться.

Предполагаемого преступника задержали 20 ноября. В тот же день ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. При рассмотрении ходатайства следствия обвиняемый и его адвокаты просили назначить меру пресечения без лишения свободы. Однако Московский районный суд Калининграда принял решение отправить мужчину в СИЗО до 13 января 2027 года. Постановление ещё не вступило в законную силу.

Ранее Life.ru сообщал о похожем нападении в Новосибирске, где 18-летний парень выстрелил в голову мужчине после уличной ссоры. Пострадавший обратился за медицинской помощью, а полицейские установили личность стрелявшего и задержали его. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.