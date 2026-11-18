В Новосибирске 18-летний парень выстрелил в голову 23-летнему мужчине после ссоры на улице Романтиков. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а стрелявшего уже задержали полицейские. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям 16 ноября из медицинского учреждения, куда обратился молодой человек с травмой головы. Прибывшим сотрудникам полиции он рассказал, что возле одного из домов на улице Романтиков у него возник конфликт с незнакомцем. Во время ссоры оппонент выстрелил ему в голову из предмета, внешне похожего на пистолет.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 «Ленинский» совместно с коллегами из городского управления МВД установили личность предполагаемого нападавшего и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Предмет, из которого, предположительно, был произведён выстрел, изъяли и направили на экспертизу. Специалистам предстоит установить его характеристики.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Расследование продолжается.

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