В Сети появились кадры предполагаемого момента убийства 31-летнего призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова на свадьбе в Махачкале. Как сообщает программа «Вести. Дежурная часть», на записи с камеры наблюдения запечатлена драка возле банкетного зала, закончившаяся смертельной стрельбой.

По описанию телеканала, группа мужчин выходит из банкетного зала на улицу. Во время конфликта один из участников наносит Давудову удар в голову, после которого спортсмен падает на землю. Затем другой мужчина достаёт оружие и стреляет в лежащего.

В «Вестях» утверждают, что огонь открыл Хабиб Сайгидахмедов. Именно он проходит подозреваемым по уголовному делу об убийстве.

Трагедия произошла 14 ноября во время свадебного торжества в Махачкале. По предварительным данным, Давудов поссорился с одним из гостей, после чего словесная перепалка переросла в драку. Следствие установило, что спортсмен получил огнестрельное ранение в правую теменно-височную область головы. Спасти его не удалось.

Вацилов Давудов был мастером спорта России, бронзовым призёром чемпионата страны по самбо 2023 года и призёром соревнований по дзюдо.

Подозреваемого задержали вскоре после случившегося. Как ранее сообщали в МВД Дагестана, у 23-летнего мужчины уже изымали незаконно хранившийся травматический пистолет «Гроза» в феврале 2024 года. Позднее он приобрёл другой пистолет — Grand Power, который правоохранители считают предполагаемым орудием убийства.

16 ноября Советский районный суд Махачкалы заключил Сайгидахмедова под стражу до 14 января 2027 года. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru публиковал кадры первых минут после убийства Вацилова Давудова на свадьбе в Махачкале. Однако та запись показывала последствия стрельбы, тогда как новые кадры, по утверждению «Вестей», запечатлели сам конфликт.