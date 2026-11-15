В Сети появилось видео первых минут после убийства призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова на свадьбе в Махачкале. Спортсмен погиб после конфликта с одним из участников торжества.

Появилось видео первых минут после убийства самбиста Давудова на свадьбе. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

По информации телеграм-канала «Криминальная хроника», во время свадебного застолья между гостями вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Один из участников конфликта достал оружие и выстрелил Давудову в голову. Опубликованная запись запечатлела происходившее сразу после стрельбы.