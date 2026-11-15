В Сети появилось видео первых минут после убийства самбиста Давудова на свадьбе
Обложка © VK / Вацилов Давудов
В Сети появилось видео первых минут после убийства призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова на свадьбе в Махачкале. Спортсмен погиб после конфликта с одним из участников торжества.
Появилось видео первых минут после убийства самбиста Давудова на свадьбе. Видео © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
По информации телеграм-канала «Криминальная хроника», во время свадебного застолья между гостями вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Один из участников конфликта достал оружие и выстрелил Давудову в голову. Опубликованная запись запечатлела происходившее сразу после стрельбы.
Трагедия произошла в субботу, 14 ноября, в одном из банкетных залов Махачкалы. Во время ссоры местный житель выстрелил в 31-летнего спортсмена. Давудова доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого уже задержали. Им оказался 23-летний житель Махачкалы. Согласно предварительной информации, во время инцидента он мог находиться в нетрезвом состоянии.
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