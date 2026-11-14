Участники конфликта, во время которого погиб призёр чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, предварительно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.