Подозреваемый в убийстве призёра чемпионата РФ по самбо Давудова мог быть пьян
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Участники конфликта, во время которого погиб призёр чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, предварительно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
«По имеющейся предварительной информации, участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала представитель ведомства.
Трагедия произошла в субботу, 14 ноября, в одном из банкетных залов Махачкалы. Во время ссоры местный житель выстрелил в 31-летнего спортсмена. Давудова доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого уже задержали. Им оказался 23-летний житель Махачкалы.
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