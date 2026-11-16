Суд в Дагестане отправил под стражу на два месяца 23-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об избрании меры пресечения сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Арест последовал спустя два дня после трагедии, произошедшей на свадебном торжестве в Махачкале. Подозреваемого задержали после стрельбы, в результате которой погиб 31-летний спортсмен.

По версии следствия, 14 ноября между гостями одного из банкетных залов вспыхнул конфликт. Во время ссоры один из участников достал пистолет и выстрелил в Давудова. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Правоохранители установили личность предполагаемого стрелка и возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Следствие продолжает выяснять обстоятельства конфликта.

Примечательно, что задержанный уже попадал в поле зрения полиции из-за незаконного хранения оружия. В феврале 2024 года у него изъяли травматический пистолет «Гроза». Однако позднее мужчина приобрёл другой пистолет — Grand Power, который, по данным МВД Дагестана, использовался при убийстве самбиста.

Вацилов Давудов — российский самбист и дзюдоист, мастер спорта по обоим видам единоборств. Родился 29 марта 1995 года в селе Гиндиб Тляратинского района Дагестана. С 2009 года тренировался в Махачкале под руководством заслуженного тренера России Шамиля Алиева. В 2016 году завоевал Кубок Европы по дзюдо, дважды становился бронзовым призёром Кубка России, а в 2023 году выиграл бронзу чемпионата России по самбо в весовой категории свыше 98 кг. Также был чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по самбо. Спортсмен погиб 14 ноября 2026 года в Махачкале в возрасте 31 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что у подозреваемого в убийстве Давудова уже изымали незаконно хранившееся оружие. Как уточняли в МВД, оба пистолета находились у мужчины без законных оснований.