У подозреваемого в убийстве самбиста Давудова уже изымали незаконный пистолет
Вацилов Давудов. Обложка © VK / Вацилов Давудов
У 23-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова, ранее уже изымали незаконно хранившееся оружие. Однако впоследствии мужчина приобрёл другой пистолет, который, по данным следствия, стал орудием преступления. Об этом сообщили в МВД Дагестана.
«По информации УУР МВД Дагестана, в феврале 2024 года в рамках операции «Оружие» сотрудниками полиции у ныне задержанного уже был изъят незаконно хранящийся травматический пистолет «Гроза», — говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на изъятие оружия, мужчина спустя некоторое время обзавёлся новым пистолетом — Grand Power. Именно из него, по информации правоохранителей, был произведён смертельный выстрел в спортсмена.
Ранее Life.ru сообщал о задержании подозреваемого в убийстве самбиста Давудова. По предварительной информации, трагедия произошла во время конфликта на территории банкетного зала в Махачкале. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.