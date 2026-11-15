У 23-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова, ранее уже изымали незаконно хранившееся оружие. Однако впоследствии мужчина приобрёл другой пистолет, который, по данным следствия, стал орудием преступления. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

«По информации УУР МВД Дагестана, в феврале 2024 года в рамках операции «Оружие» сотрудниками полиции у ныне задержанного уже был изъят незаконно хранящийся травматический пистолет «Гроза», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на изъятие оружия, мужчина спустя некоторое время обзавёлся новым пистолетом — Grand Power. Именно из него, по информации правоохранителей, был произведён смертельный выстрел в спортсмена.