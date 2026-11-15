Заступился и выстрелил: Раскрыты новые детали убийства самбиста Давудова в Махачкале
Убитый самбист Давудов изначально поссорился с другом 23-летнего задержанного
Обложка © VK / Вацилов Давудов
Смертельная стрельба на свадьбе в Махачкале началась с конфликта, в котором подозреваемый первоначально даже не участвовал. Призёр чемпионата России по самбо Вацилов Давудов поссорился с другом 23-летнего задержанного. Последний вмешался в драку и выстрелил спортсмену в голову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Конфликт был изначально у погибшего и друга подозреваемого. Они дрались, и подозреваемый достал пистолет и выстрелил в височную область спортсмена», — рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации МВД Дагестана, подозреваемый мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что давних разногласий между участниками конфликта не установлено.
Погибшему спортсмену был 31 год. В 2023 году Давудов завоевал бронзу чемпионата России по самбо. Кроме того, он дважды становился бронзовым призёром Кубка России по дзюдо — в 2022 и 2023 годах.
Трагедия произошла 14 ноября во время свадебного торжества в одном из банкетных залов Махачкалы. Словесная перепалка между гостями переросла в потасовку, закончившуюся стрельбой. Давудов получил тяжёлое ранение головы и был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь. У подозреваемого в убийстве Давудова уже изымали незаконно хранившееся оружие. В феврале 2024 года полицейские обнаружили у него травматический пистолет «Гроза». Позднее мужчина приобрёл другой пистолет — Grand Power, из которого, предположительно, и расстрелял спортсмена.