Смертельная стрельба на свадьбе в Махачкале началась с конфликта, в котором подозреваемый первоначально даже не участвовал. Призёр чемпионата России по самбо Вацилов Давудов поссорился с другом 23-летнего задержанного. Последний вмешался в драку и выстрелил спортсмену в голову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Конфликт был изначально у погибшего и друга подозреваемого. Они дрались, и подозреваемый достал пистолет и выстрелил в височную область спортсмена», — рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации МВД Дагестана, подозреваемый мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что давних разногласий между участниками конфликта не установлено.