Самбист Давудов погиб от ранения в правую теменно-височную область головы
Вацилов Давудов. Обложка © VK / Вацилов Давудов
Призёр чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, погибший после стрельбы в Махачкале, получил огнестрельное ранение в правую теменно-височную область головы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ Республики Дагестан.
«Спортсмен получил огнестрельное ранение в правую теменно-височную область», — говорится в публикации.
Трагедия произошла 14 ноября во время конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти 31-летнего спортсмена не удалось. По подозрению в убийстве задержан 23-летний житель Махачкалы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.