Призёр чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, погибший после стрельбы в Махачкале, получил огнестрельное ранение в правую теменно-височную область головы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ Республики Дагестан.

Подозреваемый в убийстве призёра чемпионата РФ по самбо Давудова мог быть пьян

Подозреваемый в убийстве призёра чемпионата РФ по самбо Давудова мог быть пьян

Трагедия произошла 14 ноября во время конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти 31-летнего спортсмена не удалось. По подозрению в убийстве задержан 23-летний житель Махачкалы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.