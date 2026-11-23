В московском аэропорту Шереметьево сотрудники уголовного розыска задержали 80-летнего Валико Джеджея, известного в преступных кругах под кличкой Вальтер. Мужчину считают одним из старейших действующих обладателей титула «вор в законе»*. Об этом сообщает «Прайм-Крайм».

По информации журналистов, большую часть последних лет криминальный авторитет проживал в Черногории. Однако после окончания срока действия визы ему пришлось покинуть страну. Впоследствии Джеджея оказался в Армении, откуда его, как обладателя российского гражданства, направили рейсом в Москву.

По прибытии из Еревана мужчину встретили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Правоохранители поинтересовались его положением в преступной иерархии, однако Вальтер предпочёл не отвечать на вопрос о принадлежности к воровскому сообществу.

В Россию Джеджея прилетел с двусторонней пневмонией. Как утверждает издание, после необходимого хирургического вмешательства он намерен вновь покинуть страну.

В 1990-х годах Вальтер считался влиятельной фигурой криминального мира Дальнего Востока. Его интересы распространялись в том числе на Сахалин. В тот период он соперничал с известным авторитетом Евгением Васиным по кличке Джем за влияние в регионе.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре криминальному авторитету Гие Свердловскому, получившему восемь лет колонии особого режима. Суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Помимо заключения, мужчине назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Сам осуждённый отрицал причастность к криминальному сообществу.

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