Свердловский областной суд приговорил Георгия Акоева, известного в криминальном мире как Гия Свердловский, к восьми годам колонии особого режима. Мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Помимо лишения свободы, суд назначил Акоеву штраф в размере 1,5 миллиона рублей. После освобождения его свободу ограничат ещё на два года.

Суд установил, что в ноябре 2008 года мужчина получил статус так называемого «вора в законе». Благодаря своему положению он пользовался влиянием среди представителей криминальной среды Свердловской области.

По материалам дела, Акоев разрешал конфликты между участниками преступного мира, а также принимал решения о присвоении, повышении или понижении их неформального статуса.

Кроме того, осуждённый контролировал «общак» — общую кассу криминального сообщества. Он отвечал за сбор и распределение денег, а также занимался поиском новых источников пополнения фонда.

Сам Акоев во время судебного процесса отрицал причастность к криминальной иерархии и утверждал, что не проходил так называемую «коронацию». Защита настаивала на оправдании, а государственное обвинение запрашивало 13 лет колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.