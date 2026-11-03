Аномально тёплая осень продлила сезон активности мух в России до ноября. Насекомые массово проникают в частные дома и на дачи, вызывая недоумение у владельцев недвижимости. На нашествие жалуются жители сразу нескольких регионов, сообщает SHOT.

В России из-за тёплой осени продлился сезон активности мух. Видео © Telegram / SHOT

Особенно много обращений поступает из Подмосковья, Тверской и Тюменской областей. Россияне рассказывают, что обнаруживают внутри помещений целые скопления мух, причём значительная часть насекомых практически не двигается либо уже погибла.

Некоторых хозяев происходящее настолько удивило, что они даже начали подозревать вмешательство потусторонних сил. Однако у странного явления есть вполне естественное объяснение. Обычно активность мух заметно снижается уже в первой половине октября. Но в этом году затянувшееся тепло позволило им продержаться значительно дольше.

Как объяснил биолог Илья Гомыранов, с приближением холодов насекомые ищут подходящие места для зимовки. Частные дома становятся для них удобным убежищем, где можно переждать морозы. Чаще всего мухи прячутся в оконных рамах, под обшивкой стен, между строительными конструкциями и в других труднодоступных уголках. При потеплении они могут вновь появляться в жилых помещениях. Чтобы избежать неприятного соседства, дачникам советуют заранее герметизировать щели и проводить обработку от насекомых.