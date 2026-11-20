Мэру Белграда грозит тюремный срок по делу о нападении на женщину
Мэр Белграда Александар Шапич. Обложка © Wikipedia / Nenad Milanović
Прокуратура Сербии потребовала не менее трёх лет тюрьмы для мэра Белграда Александра Шапича по делу об избиении женщины. Обвинительный документ направлен в суд, передаёт местное издание 021.
По версии следствия, 28 сентября в районе Новый Белград между градоначальником и потерпевшей произошла ссора. Во время конфликта чиновник якобы схватил женщину за правую руку, после чего ударил кулаком по лицу. В результате у неё диагностировали переломы костей носа и части верхней челюсти, а также повреждения шеи и руки.
Совокупность полученных травм прокуратура квалифицировала как тяжкий вред здоровью. Помимо лишения свободы, обвинение добивается запрета для Шапича приближаться к пострадавшей и поддерживать с ней какие-либо контакты. По данным местных СМИ, речь идёт о муниципальном депутате Татьяне Мичич, которая представляет одно из оппозиционных движений и неоднократно критиковала решения городских властей.
Ранее Life.ru рассказывал о приговоре бывшему заместителю председателя Законодательного собрания Кировской области Гукасову, обвинявшемуся в нападении на женщину. Инцидент произошёл во время дорожного конфликта на глазах у малолетней дочери потерпевшей. Пострадавшая получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а мужчина после случившегося скрылся.