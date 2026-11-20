Прокуратура Сербии потребовала не менее трёх лет тюрьмы для мэра Белграда Александра Шапича по делу об избиении женщины. Обвинительный документ направлен в суд, передаёт местное издание 021.

По версии следствия, 28 сентября в районе Новый Белград между градоначальником и потерпевшей произошла ссора. Во время конфликта чиновник якобы схватил женщину за правую руку, после чего ударил кулаком по лицу. В результате у неё диагностировали переломы костей носа и части верхней челюсти, а также повреждения шеи и руки.

Совокупность полученных травм прокуратура квалифицировала как тяжкий вред здоровью. Помимо лишения свободы, обвинение добивается запрета для Шапича приближаться к пострадавшей и поддерживать с ней какие-либо контакты. По данным местных СМИ, речь идёт о муниципальном депутате Татьяне Мичич, которая представляет одно из оппозиционных движений и неоднократно критиковала решения городских властей.