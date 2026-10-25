В Белграде задержали подозреваемого в нападении на 82-летнюю мать Вучича

В Белграде задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на мать Александра Вучича Ангелину. По решению Первой основной прокуратуры сербской столицы его заключили под стражу на срок до 48 часов. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Задержанный проходит по делу о разбое. Его личность полностью не раскрывается — в материалах прокуратуры мужчина фигурирует под инициалами М. Н.

«Подозреваемый будет доставлен в прокуратуру для допроса в установленный срок», — говорится в сообщении агентства.

Инцидент произошёл утром 25 октября неподалёку от рынка Каленич в Белграде. По информации Сербской прогрессивной партии, несколько молодых мужчин окружили 82-летнюю Ангелину Вучич, когда она возвращалась домой с покупками.

В Сербской прогрессивной партии осудили произошедшее и призвали правоохранительные органы установить все обстоятельства нападения. Мотивы задержанного и степень его причастности к инциденту предстоит выяснить следствию.