Президент Франции Эмманюэль Макрон требует согласовать многолетний бюджет Евросоюза до выборов в его стране, вызывая недовольство европейских дипломатов. Как пишет Politico, за настойчивость французского лидера уже прозвали «месье Шантаж».

«Довольно возмутительно — приходить сюда и брать переговоры в заложники ради собственных национальных выборов», — заявил изданию один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Макрон настаивает, чтобы финансовый план объединения на 2028–2034 годы приняли до конца декабря. Он считает продолжение обсуждений в 2027 году недопустимым с демократической точки зрения, поскольку весной во Франции пройдут президентские выборы.

По оценке Politico, одним из главных претендентов на победу остаётся лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она выступает за сокращение французских взносов в общеевропейский бюджет и критикует попытки утвердить финансовый план до смены власти в Париже.

Однако другие европейские руководители не намерены подстраивать переговоры под французский избирательный календарь. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони дала понять, что для неё важнее содержание будущего соглашения, а не установленные Парижем сроки.

«У меня нет крайнего срока, у меня есть условия. Когда будет соглашение, которое я сочту справедливым для Италии, я его подпишу. До тех пор я не готова ничего подписывать», — подчеркнула Мелони.

Дополнительные разногласия вызвало предложение председателя Евросовета Антониу Кошты сократить расходы. Макрон назвал подобный подход стратегической ошибкой для Европы. При этом, несмотря на многочасовые обсуждения на саммите 26 ноября, согласовать бюджет участникам так и не удалось. К переговорам планируют вернуться в декабре.