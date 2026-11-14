Лионель Месси пытался удержать бразильского футболиста Малкома в «Барселоне» перед его переходом в петербургский «Зенит» в 2019 году. Аргентинец лично поговорил с молодым партнёром по команде и заверил, что тот способен стать одной из будущих звёзд каталонского клуба. Об этом бывший игрок сине-бело-голубых рассказал в интервью телеканалу Abu Dhabi Sports.

По словам Малкома, разговор состоялся незадолго до его отъезда в Россию. Несмотря на то что руководство «Барселоны» уже согласилось отпустить бразильца, Месси считал, что у него есть все шансы закрепиться в команде.

«Когда я уже собирался в Россию, Месси подошёл ко мне и сказал: «У тебя большое будущее, ты станешь отличным футболистом». Лео попросил меня остаться. Он сказал: «Останься, ты один из игроков будущего «Барселоны», — вспомнил Малком.

Однако бразилец всё же решил сменить клуб. В тот момент он испытывал серьёзную конкуренцию за место в основном составе и хотел получать больше игрового времени. Переход в «Зенит» давал ему возможность регулярно выходить на поле и развиваться в качестве одного из лидеров команды.

Малком также рассказал, что Месси поддерживал его на протяжении всего сезона в Испании. В частности, перед матчем с мадридским «Реалом» аргентинец лично подбодрил молодого партнёра, заверив, что команда в него верит. В той встрече бразилец забил гол, а противостояние завершилось со счётом 1:1.

В Россию Малком перебрался летом 2019 года и провёл в «Зените» четыре сезона, став четырёхкратным чемпионом страны.