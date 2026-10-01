Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»

Лионель Месси приобрёл испанский футбольный клуб «Эльденсе» (CD Eldense), основанный в 1921 году. О сделке объявила пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Эльденсе» официально объявляет о приобретении клуба Лео Месси, что открывает новую, воодушевляющую главу в более чем столетней истории организации», — говорится в заявлении.

Пресс-служба отмечает, что новый владелец знаменует «начало долгосрочного проекта», который намерен развить клуб в спортивном, институциональном и социальном плане. «Эльденсе» также намерен воспользоваться амбициями, чтобы закрепиться в профессиональном футболе. Сделка пока не завершена юридически: её должны одобрить в Высшем спортивном совете Испании (CSD) в соответствии с требованиями национального закона о спорте.

Ранее Life.ru писал, что Лионель Месси забил 76-й гол прямым ударом со штрафного в профессиональной карьере и приблизился к мировому рекорду. 39-летний аргентинец отличился в матче MLS между «Интер Майами» и «Коламбус Крю», закрутив мяч в ворота с крайне острого угла. Эпизод произошёл на 33-й минуте. Месси получил право на стандарт почти у правого края штрафной — позиция скорее располагала к навесу, однако аргентинец решил бить напрямую. Мяч по высокой дуге перелетел через игроков и оказался в дальнем углу ворот.