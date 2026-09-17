Месть – блюдо, которое подают пересоленным: Каждая третья россиянка портила еду партнёру из-за обиды

Каждая третья опрошенная россиянка хотя бы раз намеренно портила еду своему партнёру из-за обиды. Об этом говорится в исследовании сервиса «Пакет» от X5, в котором приняли участие 1,5 тыс. женщин, передаёт ТАСС.

Чаще всего поводом для такой «кухонной мести» становились обидные слова во время ссоры — эту причину назвали 50% респонденток. Ещё 44% вспоминали о забытой годовщине, а 31% — о возвращении мужчины домой позже обещанного.

Самый популярный способ испортить блюдо — добавить продукт, который партнёр не любит. Так поступали 38% опрошенных. Ещё 31% намеренно пересаливали еду, а 19% делали её заметно острее. Более половины участниц — 56% — старались испортить блюдо лишь немного, чтобы оно стало невкусным. Ещё четверть признавались, что делали еду значительно хуже обычного.

Источником вдохновения для подобных поступков у 37% россиянок стали фильмы и сериалы. Четверть опрошенных придумали такой способ выразить обиду самостоятельно, а 19% переняли его у подруг. При этом результаты исследования отражают ответы конкретной выборки из 1,5 тыс. респонденток и сами по себе не позволяют делать вывод о поведении всех женщин в России.

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