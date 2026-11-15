Месть за отобранную землю: Спустя 88 лет раскрылись новые обстоятельства убийства известного археолога
Учёные выяснили возможную причину убийства британского археолога в 1938 году
Джеймс Лесли Старки. Обложка © Wikipedia.org / Архив семьи Старки
Земельный конфликт с местными крестьянами мог стать причиной убийства британского археолога Джеймса Лесли Старки, совершённого в 1938 году. К такому выводу пришли исследователи из Израиля, изучившие архивные документы и воспоминания жителей Палестины. Их работа предлагает новое объяснение преступления, которое десятилетиями связывали с вооружёнными беспорядками, сообщает Phys.org.
Старки руководил раскопками древнего города Лахиш на территории тогдашней подмандатной Палестины. 10 января 1938 года он направлялся в Иерусалим, однако по дороге его автомобиль остановили вооружённые люди. Археолога опознали и застрелили.
Долгое время убийство рассматривали как один из эпизодов арабского восстания против британского управления. Однако историки Йосеф Гарфинкель и Рой Маром обнаружили документы, указывающие на более конкретный мотив — многолетний спор вокруг сельскохозяйственных земель.
Выяснилось, что часть участков возле Лахиша изъяли для проведения раскопок. Владельцы земли из деревни Аль-Кубейба неоднократно жаловались на потерю имущества и отсутствие компенсаций. Некоторые семьи также были недовольны тем, что археологическая экспедиция не предоставляла им работу.
В ходе исследования авторы изучили британские административные документы, разведывательные материалы, обращения землевладельцев и свидетельства местных жителей. Они предположили, что к организации нападения мог быть причастен командир палестинских повстанцев Иса аль-Баттат. По мнению учёных, убийство Старки могло быть заранее спланированной местью за земельный спор, а не случайным нападением на британского гражданина.
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