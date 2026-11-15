Земельный конфликт с местными крестьянами мог стать причиной убийства британского археолога Джеймса Лесли Старки, совершённого в 1938 году. К такому выводу пришли исследователи из Израиля, изучившие архивные документы и воспоминания жителей Палестины. Их работа предлагает новое объяснение преступления, которое десятилетиями связывали с вооружёнными беспорядками, сообщает Phys.org.

Старки руководил раскопками древнего города Лахиш на территории тогдашней подмандатной Палестины. 10 января 1938 года он направлялся в Иерусалим, однако по дороге его автомобиль остановили вооружённые люди. Археолога опознали и застрелили.

Долгое время убийство рассматривали как один из эпизодов арабского восстания против британского управления. Однако историки Йосеф Гарфинкель и Рой Маром обнаружили документы, указывающие на более конкретный мотив — многолетний спор вокруг сельскохозяйственных земель.

Выяснилось, что часть участков возле Лахиша изъяли для проведения раскопок. Владельцы земли из деревни Аль-Кубейба неоднократно жаловались на потерю имущества и отсутствие компенсаций. Некоторые семьи также были недовольны тем, что археологическая экспедиция не предоставляла им работу.

В ходе исследования авторы изучили британские административные документы, разведывательные материалы, обращения землевладельцев и свидетельства местных жителей. Они предположили, что к организации нападения мог быть причастен командир палестинских повстанцев Иса аль-Баттат. По мнению учёных, убийство Старки могло быть заранее спланированной местью за земельный спор, а не случайным нападением на британского гражданина.