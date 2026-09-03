Место силы в центре Москвы: Какой храм после Куликовской битвы заложил Дмитрий Донской

В самом центре Москвы находится храм, с которым связана легенда о Дмитрии Донском. По преданию, князь основал его после возвращения с Куликова поля. Об этом РИА «Новости» сообщил гид-москвовед Александр Усольцев.

Речь идёт о Храме Всех Святых на Кулишках, расположенном в центральной части столицы. Согласно преданию, появление святыни связано с возвращением Дмитрия Донского после Куликовской битвы. Посвящение Всех Святых, как гласит легенда, выбрали в память о павших в том сражении.

Познакомиться с этой историей можно во время экскурсии по Ивановской горке. Маршрут начинается возле станции метро «Китай-город», рядом с которой и находится храм.

Напомним, во время плановых противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, начатых из-за проседания напольных плит, был найден белокаменный саркофаг с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Комплекс исторических и антропологических исследований подтвердил подлинность практически полностью сохранившихся останков: в частности, было установлено, что рост князя составлял около 175–177 см, а на лобной кости обнаружены следы зажившей травмы. Патриарх Кирилл совершил молебен у гробницы, а президент России Владимир Путин назвал произошедшее «уникальным и чудесным» событием. От мощей были отделены частицы, которые планируется передать в храм Христа Спасителя, Главный храм Вооружённых сил России и другие церкви, чтобы верующие могли приложиться к святыне.

Ранее сообщалось, что следы повреждений на останках Дмитрия Донского помогли подтвердить его личное участие в сражениях. Исследование костей князя выявило травму на лобной части черепа. Специалисты установили, что повреждение могло появиться после удара тупым предметом.

Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, стала переломным событием в истории Руси: объединённое войско князя Дмитрия Ивановича, получившего после сражения почётное прозвище Донской, нанесло сокрушительное поражение золотоордынской армии под командованием темника Мамая. Эта первая крупная победа над ордынцами, одержанная благодаря благословению Сергия Радонежского, полководческому таланту князя и массовому героизму русских воинов, включая легендарный поединок Пересвета с Челубеем, имела огромное военно-политическое и моральное значение: она разрушила миф о непобедимости Орды, укрепила авторитет Москвы как центра объединения русских земель и положила начало процессу освобождения Руси от иноземного ига, окончательно завершившемуся столетие спустя.