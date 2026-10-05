Место за ₽100 млн пусто не бывает: Квартиры Максима Виторгана в Москве обрели новую хозяйку

Максим Виторган передал старшей дочери Полине две московские квартиры общей рыночной стоимостью около 100 млн рублей. Обе сделки, по данным SHOT, актёр оформил в один день.

Первое жильё находится в Большом Власьевском переулке. Однокомнатная квартира площадью 47 квадратных метров принадлежала артисту с 1998 года и сейчас оценивается примерно в 47 млн рублей.

Ещё одну недвижимость Виторган получил от своего отца Эммануила Виторгана в 2018 году. Речь идёт о двухкомнатной квартире площадью 62 квадратных метра на Краснопресненской набережной. Её ориентировочная цена достигает 55 млн рублей. Теперь обеими квартирами владеет 30-летняя Полина.

После 2022 года актёр значительную часть времени проводит в Израиле, однако продолжает приезжать в Россию и работать в Москве. В октябрьской афише «Квартета И» Виторган указан среди участников спектакля «…в Бореньке чего-то нет», который пройдёт 17 октября в ДК имени Зуева.

Полина Виторган также выбрала актёрскую профессию и живёт в Тель-Авиве. При этом, по информации SHOT, в России за ней по-прежнему числится действующее ИП.

Life.ru сообщал, что Максим Виторган вместе с Ксенией Собчак пришёл 1 сентября на школьную линейку их сына Платона. Бывшие супруги вместе проводили девятилетнего ребёнка в третий класс, а телеведущая опубликовала фотографии из Москвы в личном блоге.