Жена Виторгана показала редкое фото 86-летнего актёра с маленькими дочерьми

Жена народного артиста России Эммануила Виторгана Ирина опубликовала семейное фото с мужем и двумя дочерьми. На снимке актёр позирует вместе с восьмилетней Этель и шестилетней Кларой.

Эммануил Виторган женился на Ирине Млодик в 2003 году. Супруга моложе артиста на 23 года, а до романа они много лет дружили.

Пара не раскрывает подробности рождения дочерей и не комментирует слухи об ЭКО или суррогатном материнстве. Ирина Виторган лишь говорила, что мечтала стать матерью и рада исполнению этого желания. Сам артист признавался, что его осуждают за позднее отцовство. По словам Виторгана, он обеспечил девочек всем необходимым, а риск рано потерять родителей есть у любого ребёнка.

У актёра также есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой и сын Максим от второй супруги Аллы Балтер. Ирина Виторган рассказывала, что Максим со временем принял новый брак отца, а с падчерицей контакт наладить не удалось.

