«Унижали за сметану в супе»: Няня детей Эммануила Виторгана раскрыла правду о работе в его доме

Няня Николь Кононова, которая, по её словам, работала на Эммануила Виторгана и его супругу во время пребывания семейства в Юрмале прошлым летом, сделала шокирующее заявление. Она обвинила звезду в якобы унижениях, а его дочерей Этель и Клару — в хамском поведении.

«Каждый вечер они устраивают истерики, которые могут длиться часами. Дети непослушные настолько, что кидали мне в лицо своё нижнее бельё со словами «подберёшь», — цитирует няню kp.ru.

Девушка подчеркнула, что долгое время терпела плохое отношение. Её якобы унижали из-за мелочей: за неправильно висящие полотенца, за сметану в супе, за йогурт рядом с колбасой, за то, что дети ели одно и то же дважды. Няне приходилось убирать дом, что не входило в её обязанности. Постоянные упрёки и насмешки якобы стали частью её работы.