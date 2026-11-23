Жительница Франции превратила случайную покупку на барахолке в целое состояние. За старую настольную лампу женщина заплатила всего 20 евро, а позднее продала её за 251 тысячу евро (примерно 25 миллионов рублей). Об удивительной находке сообщает Connexion France.

Чёрный керамический светильник оказался произведением известного французского художника Жоржа Жува, жившего в 1910–1964 годах. Будущая обладательница внушительной суммы приобрела его в 2025 году на блошином рынке на севере страны, после чего убрала в шкаф и надолго забыла о покупке.

Спустя несколько месяцев предмет обнаружила её дочь, разбиравшая домашние вещи. Девушка обратила внимание на выгравированный под основанием автограф мастера. Заинтересовавшись происхождением светильника, она выяснила, что парижский аукционный дом NEO Enchères уже продавал похожие работы Жува.

Семья отправилась в столицу Франции, чтобы показать находку специалистам. Экспертиза подтвердила подлинность изделия и его превосходную сохранность. Первоначально стоимость редкого экземпляра оценили в 80–120 тысяч евро.

Однако торги 29 октября превзошли ожидания. За необычный лот соперничали около десяти коллекционеров, постепенно поднимавших ставки. В результате окончательная сумма с учётом комиссии достигла 251 тысячи евро, установив мировой рекорд для ламп этого художника.

«Мы всегда надеемся на рекорды, но не ожидали такой высокой цены», — признался президент аукционного дома Квентин Шарродо.

Ранее Life.ru сообщал о продаже во Франции старинного сервиза дочери Николая I за 321 тысячу евро. Итоговая цена чайно-кофейного набора из позолоченного серебра более чем в четыре раза превысила предварительную оценку. Торги прошли в пригороде Парижа.