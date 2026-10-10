Месяцами ждут возврата: Roof Live предложил крымчанам приехать на концерты в Краснодар и Ростов

Покупателям билетов на несостоявшиеся концерты Roof Live в Симферополе предложили использовать их на выступлениях в Краснодаре или Ростове-на-Дону. Как сообщает Mash на волне, часть зрителей при этом уже несколько месяцев пытается вернуть деньги за отменённые и перенесённые мероприятия.

Летом организаторы планировали серию концертов на крыше «Центрума». В афише значились Ева Польна, Найк Борзов, «Три дня дождя», Хаски и другие артисты. После введения в Крыму 26 июня режима ЧС Roof Live объявил, что концерты на площадке проводиться не будут до его отмены, а зрителям предложили ждать новых дат или менять билеты на мероприятия в других городах.

Концерт Евы Польны впоследствии отменили окончательно. Одна из зрительниц рассказала Mash на волне, что заплатила за билеты более 6 тысяч рублей, подала документы на возврат и получила обещание перечислить деньги в течение 30 дней. По её словам, срок прошёл, но деньги так и не поступили, а в ответ на обращения организаторы присылают типовые сообщения с обещанием разобраться.

Концерты Хаски перенесли на конец августа 2027 года. Покупатели, которые не захотели ждать почти год, подали заявления на возврат. По данным Mash на волне, речь идёт о суммах от 20 до 30 тысяч рублей, которые некоторые зрители пытаются получить уже около двух месяцев.

Часть мероприятий, как утверждают покупатели, остаётся без новых дат. При этом в Roof Live им объясняют, что возврат средств за такие концерты не начнётся, пока официально не определены сроки переноса.

На этом фоне организаторы предложили владельцам симферопольских билетов посетить концерт группы «Гудтаймс» в Краснодаре или Ростове-на-Дону. Ближайшее выступление назначено на 11 октября, а о возможности использовать на нём крымские билеты сообщили только 9 октября во второй половине дня.

То есть желающим воспользоваться предложением пришлось бы за свой счёт и в короткий срок организовывать поездку с полуострова в другой регион.

Ранее Life.ru сообщал, что организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги зрителям в случае отмены шоу. К тому моменту вокруг мероприятия уже возникли вопросы из-за отсутствия окончательной ясности с площадкой и сроками проведения. Организаторы заверили, что при отмене концерта покупателям вернут средства за приобретённые билеты.