Метель и порывистый ветер накроют Подмосковье вплоть до 25 ноября
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Московскую область ожидает мощный снегопад и порывистый ветер, водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за возможных заносов и гололедицы. С предупреждением выступили специалисты РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) региона.
«Снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица в Московской области ожидаются в период с 12 часов 24 ноября и до конца суток 25 ноября», — говорится в тексте.
Накануне уже сообщалось, что в Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Предупреждение будет действовать вплоть до 24 ноября.