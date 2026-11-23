Московскую область ожидает мощный снегопад и порывистый ветер, водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за возможных заносов и гололедицы. С предупреждением выступили специалисты РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) региона.

«Снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица в Московской области ожидаются в период с 12 часов 24 ноября и до конца суток 25 ноября», — говорится в тексте.