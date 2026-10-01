«Метод проб и ошибок»: Путин рассказал, как Россия проходила через катаклизмы

Россия на собственном опыте хорошо знает, насколько трудно преодолевать последствия масштабных исторических потрясений и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В России, может быть, лучше многих знают, как сложно преодолевать последствия исторических коллапсов, катаклизмов, двигаться на ощупь в новых и часто неблагоприятных обстоятельствах. Зачастую приходилось идти методом проб и ошибок, реагировать прямо на возникающие ситуации, с колёс», — отметив он.

Путин также подчеркнул, что даже в подобных условиях нельзя терять представление о дальнейшем пути страны. Нации, по его словам, необходима перспектива и понимание направления движения.

Пленарная сессия проходит в рамках XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проводится в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Путин выступил перед участниками встречи 1 октября.

Ранее Владимир Путин заявил, что в последние годы существования СССР его руководство было излишне доверчивым в отношениях с западными странами. По оценке главы государства, одной из проблем того периода стали «наивность», «прекраснодушие» и даже «беспечность» части советского руководства. По мнению президента, последствия такого подхода оказались серьёзными не только для самого СССР, но и для последующего устройства международных отношений.