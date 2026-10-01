Президент России Владимир Путин призвал страны искать пути к мирному сосуществованию и восстановлению доверия. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».

«Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своём публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать», — сказал Путин.

Российский лидер при этом признал, что восстановить доверие между государствами непросто. По его словам, интересы даже ближайших партнёров никогда не совпадают полностью, а при жёсткой конкуренции и конфронтации разногласия становятся ещё острее.

«А выстраивание доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий. Его очень трудно наладить и очень легко разрушить», — отметил президент.

К формуле «давайте жить дружно» Путин обращается не впервые. В декабре 2020 года на большой пресс-конференции он использовал фразу кота Леопольда, говоря об отношениях России с другими странами. Специальный сайт Кремля

На заседании «Валдая» в 2022 году президент также заявлял, что Москва пыталась выстраивать отношения с Западом и НАТО с посылом «давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно», подчёркивая важность диалога и укрепления доверия.

А 18 сентября призвал Запад жить дружно и предупредил о последствиях захватов судов. Глава государства подчеркнул, что всем сторонам необходимо понимать последствия подобных действий. По его словам, Россия не станет оставлять захваты судов без ответа.