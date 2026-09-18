Путин призвал Запад жить дружно и предупредил о последствиях захватов судов

Россия готова ответить на захваты своих судов, если такие действия будут фиксировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Он также призвал западные страны не обострять ситуацию и предложил «жить дружно».

Путин отметил, что российские власти следят за военными учениями европейских стран на Балтике. По его словам, в ходе этих манёвров военные, в частности, отрабатывают захват гражданских судов.

«Так и хочется им сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что всем сторонам необходимо понимать последствия подобных действий. По его словам, Россия не станет оставлять захваты судов без ответа.

«Это должно быть для всех очевидным, общим местом, понятным. По-другому не будет», — подчеркнул Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на предложение Польши усилить манёвры НАТО недалеко от Калининграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает действия альянса и принимает необходимые меры для защиты региона.