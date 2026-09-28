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Опубликовано 28 сентября, 20:42

Metro AG начала оценивать последствия передачи активов в России

Обложка © metroag.de

Обложка © metroag.de

Немецкий концерн Metro AG оценивает последствия передачи его российских активов во временное управление. Компания начала анализ после указа президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба.

«В настоящее время анализируются дальнейшие последствия указа на Metro AG»,говорится в сообщении.

В компании добавили, что с начала СВО в феврале 2022 года концерн предпринимал различные шаги, чтобы сократить связи между российским бизнесом и Metro AG.

Metro работает в РФ в штатном режиме после передачи активов в управление
Metro работает в РФ в штатном режиме после передачи активов в управление

Речь идёт о российских активах Metro, связанных с ООО «Метро Кэш энд Керри». Компания продолжает работать в России. Во временное управление активы передали АО «УК Торг Рус». Соответствующий указ Владимир Путин подписал 28 сентября. АО «УК Торг Рус» зарегистрировали в Москве 8 сентября 2026 года. Генеральным директором компании стал Йоханнес Мария Толай, который также руководит «Метро Кэш энд Керри».

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Лия Мурадьян
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