Metro AG начала оценивать последствия передачи активов в России

Немецкий концерн Metro AG оценивает последствия передачи его российских активов во временное управление. Компания начала анализ после указа президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба.

«В настоящее время анализируются дальнейшие последствия указа на Metro AG», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что с начала СВО в феврале 2022 года концерн предпринимал различные шаги, чтобы сократить связи между российским бизнесом и Metro AG.

Речь идёт о российских активах Metro, связанных с ООО «Метро Кэш энд Керри». Компания продолжает работать в России. Во временное управление активы передали АО «УК Торг Рус». Соответствующий указ Владимир Путин подписал 28 сентября. АО «УК Торг Рус» зарегистрировали в Москве 8 сентября 2026 года. Генеральным директором компании стал Йоханнес Мария Толай, который также руководит «Метро Кэш энд Керри».