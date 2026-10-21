Между морем и горами: Космонавт Шкаплеров показал Туапсе с орбиты

Космонавт Антон Шкаплеров показал, каким выглядит Туапсе с орбиты. Необычным снимком черноморского города он поделился в своём Telegram-канале.

На фотографии хорошо различимы морской порт, городская застройка и уходящие вдаль хребты Западного Кавказа. По словам Шкаплерова, Черноморское побережье легко узнать даже с такой высоты.

«С высоты особенно интересно наблюдать, как рядом существуют природа и созданная человеком инфраструктура. А море отсюда кажется почти бесконечным. Кто узнал бы Туапсе с такого ракурса?» — написал космонавт, предложив подписчикам угадать город.

Ранее Life.ru рассказывал, как Шкаплеров показал Краснодар с борта МКС. На опубликованном снимке можно было рассмотреть городские кварталы, Краснодарское водохранилище и извилистое русло Кубани.

У космонавта есть и другие подобные работы. В 2018 году он сфотографировал Крымский мост с МКС, наблюдая за строительством переправы. Тогда же Шкаплеров опубликовал снимок Аральского моря, обратив внимание на сокращение площади водоёма.