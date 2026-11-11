Европа движется к столкновению одновременно с Россией и США, уверен политолог Яков Кедми. По его оценке, положение европейцев опаснее ситуации, в которой оказался «Титаник».

«Европа движется по направлению к айсбергу. Этот айсберг называется Россия. Но этого мало: она движется также по направлению к другому айсбергу, который называется США. Это гораздо хуже, чем было с «Титаником», — сыронизировал собеседник «Царьграда».

По его мнению, у Европы было две опоры. Первая — колонии, откуда можно было выкачивать дешёвые ресурсы. Вторая — Россия, поставлявшая газ и нефть за небольшие деньги. Теперь колониальная система разрушена, а связи с Россией разорваны.

Европейские лидеры хвастаются, что избавились от «энергозависимости», заменив российский газ американским СПГ. Но, по словам Кедми, этим они нанесли серьёзный удар по своей экономике.

Фанатичную русофобию и идеологию глобализма политолог называет «политической религией», которая лишила европейских лидеров прежнего прагматизма. Именно поэтому, считает он, регион идёт к тяжёлым последствиям.