Международная федерация боулинга (IBF) полностью отменила ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Федерации боулинга России.

Официальное уведомление о восстановлении допуска поступило в российскую федерацию 18 ноября. Само решение было принято ранее, 11 октября, на заседании исполнительного комитета Международной федерации боулинга в Мюнхене.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены вновь получили возможность выступать на официальных турнирах под эгидой IBF, включая чемпионаты мира. Ранее действовавшие ограничения на их участие больше не применяются.

При этом возвращение на международную арену предполагает соблюдение общих требований спортивной организации. Боулеры должны соответствовать установленным критериям допуска, выполнять антидопинговые правила и учитывать условия проведения соревнований в принимающих странах.

Отдельные требования предусмотрены и для национальных федераций. В частности, перед участием в международных турнирах им необходимо урегулировать задолженности по членским взносам, если таковые имеются.

Вопросы использования государственной символики, включая национальные флаги и гимны, регулируются действующими положениями Международной федерации боулинга.