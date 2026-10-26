Международная федерация гимнастики хочет заменить судей на ИИ

Искусственный интеллект могут привлечь к судейству соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Международная федерация гимнастики World Gymnastics намерена добиться внедрения новой технологии, чтобы сократить количество ошибок при выставлении оценок. Об этом президент организации Моринари Ватанабэ рассказал в интервью The Athletic.

Речь идёт о системе Judging Support System (JSS), которую федерация разрабатывает совместно с японской компанией Fujitsu с 2017 года. Вокруг каждого снаряда устанавливают от четырёх до восьми камер, фиксирующих движения спортсменов. Искусственный интеллект анализирует положение суставов и конечностей, создаёт трёхмерную модель выступления и с высокой точностью измеряет углы между частями тела.

Технологию впервые испытали на чемпионате мира в 2019 году. На завершившемся 25 октября первенстве в Роттердаме судьи впервые получили доступ к анализу ИИ на всех десяти снарядах мужской и женской программы. При этом окончательные оценки по-прежнему выставляли люди.

Ватанабэ признался, что пытался внедрить систему ещё на Олимпиадах в Токио и Париже. Однако реализации планов препятствовал контракт Международного олимпийского комитета со швейцарской компанией Omega, обладающей эксклюзивными правами на обеспечение хронометража и подсчёта результатов до 2032 года.

В перспективе глава World Gymnastics рассчитывает полностью автоматизировать выставление оценок, оставив судьям лишь контроль за отдельными спорными ситуациями. По его мнению, современные гимнастические элементы стали настолько сложными, что человеческий глаз не всегда способен уловить малейшие отклонения при их исполнении.

Одним из аргументов в пользу ИИ Ватанабэ назвал скандал на Олимпиаде-2024 в Париже. Тогда американка Джордан Чайлз первоначально оказалась пятой в вольных упражнениях, но после протеста её команды получила дополнительные 0,1 балла и поднялась на третье место. Румынская сторона оспорила пересмотр оценки, указав, что американцы превысили установленный минутный срок подачи протеста на четыре секунды.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил жалобу румынской стороны, после чего бронзовую медаль присудили Ане Барбосу. Однако разбирательство продолжилось. В январе 2026 года Федеральный суд Швейцарии удовлетворил заявление Чайлз о пересмотре дела и вернул его в CAS для изучения новых видеодоказательств.