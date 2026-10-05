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Регион
Опубликовано 5 октября, 13:15

Международная торговая палата допустила рост цен на зерно до 80%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цены на зерновые могут вырасти до 80%, если ограничения судоходства через Ормузский пролив сохранятся. Такой сценарий допустил генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон.

Главной угрозой для продовольственного рынка он назвал перебои с поставками удобрений. Через Ормузский пролив проходит около трети их мировых поставок, а возникшие из-за ограничений проблемы уже сократили доступные объёмы почти на 40% — примерно на 2,7 млн тонн.

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«Люди смотрят [на ситуацию в Ормузском проливе] преимущественно через призму боевых действий между США и Ираном, которые в некотором смысле носят театральный характер. <...> Но главная проблема — это ситуация с удобрениями», — заявил Дентон.

Особенно чувствительным удар может оказаться для стран, которые сильно зависят от импорта. В качестве примера глава МТП привёл Филиппины: страна закупает за рубежом около 90% необходимых удобрений. Эти данные подтверждаются и материалами филиппинских государственных структур.

По данным WSJ, Международная торговая палата вместе со структурами ООН прорабатывает механизм, который позволил бы временно обеспечить управление судоходством через пролив и снизить риски для поставок. Пока его реализацию осложняет отсутствие договорённостей между США и Ираном.

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Марина Фещенко
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