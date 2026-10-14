Международный форум «Российская энергетическая неделя» стартовал в Москве

В Москве 14 октября стартовал IX Международный форум «Российская энергетическая неделя», объединивший представителей крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса. В Гостином дворе открылась выставка отечественного оборудования и технологий, первый день посвятили молодым специалистам. Мероприятие продлится до 16 октября.

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Участниками Молодёжного дня станут более двух тысяч студентов, школьников и начинающих специалистов из России, стран СНГ и БРИКС. Они смогут представить собственные инженерные разработки, пообщаться с руководителями энергетических предприятий и обсудить перспективы трудоустройства. Для учащихся профильных вузов участие в подобных мероприятиях входит в профессиональную подготовку.

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«Под текущие задачи отрасли нужны инженеры, и готовить их нужно уже сейчас. Поэтому в этом году Форум открывается Молодёжным днём: студенты и молодые специалисты смогут показать свои проекты руководителям компаний, в которых им предстоит работать», — отметил вице-премьер Александр Новак.

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Впервые официальным партнёром Российской энергетической недели стала Индия. В московском Манеже запланировано открытие национального стенда, на котором представят проекты восьми ведущих нефтяных компаний страны. Экспозицию подготовила Федерация индийской нефтяной промышленности (FIPI), представляющая Министерство нефти и природного газа республики.

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Всего на выставке собрались около ста компаний, научных организаций и производителей оборудования. Свои разработки представят «Росатом», «Транснефть», «Россети Московский регион», «Татэнерго», МОСГАЗ, предприятия Ростеха и другие участники отрасли. Экспозиция охватит нефтегазовую, угольную и атомную промышленность, а также технологии возобновляемой энергетики.

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Среди наиболее интересных экспонатов — программно-технический комплекс TOPAZ для автоматизации энергетических объектов и робот «БЕТОНОЛОМ 1000 РН» с дистанционным управлением. Посетителям даже разрешат самостоятельно попробовать управлять машиной. Кроме того, на выставке покажут отечественные солнечные ячейки, разработки для нефтегазового сервиса и решения российских научных центров.

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Как подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков, Российская энергетическая неделя позволяет не только обсуждать перспективы отрасли, но и демонстрировать готовые технологии. По его словам, некоторые новейшие отечественные разработки впервые покажут широкой публике. Особое внимание организаторы намерены уделить подготовке специалистов и международному сотрудничеству.

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Основная деловая программа пройдёт 15 и 16 октября в Манеже. Участников ждут более 40 сессий по семи направлениям, включая трансформацию нефтяного рынка, развитие газовой отрасли, инвестиции в электроэнергетику и экологию. Эксперты обсудят газификацию регионов, энергоснабжение дата-центров, отечественные газовые турбины, проекты в Арктике и сотрудничество со странами АСЕАН. Также состоятся заседание профильной комиссии Госсовета и награждение победителей международного медиаконкурса «Энергия пера».

Ранее Life.ru сообщал о приветствии Владимира Путина участникам Российской энергетической недели. Президент подчеркнул, что в современных условиях особое значение приобретают международное сотрудничество в топливно-энергетической сфере и обеспечение безопасности логистических маршрутов. Российский лидер также выразил надежду, что обсуждение ключевых вопросов энергетики продолжится на восьмом саммите глав государств и правительств Форума стран — экспортёров газа, который состоится в Москве в конце октября.