От нефтяных рынков до энергии космоса: Стало известно, что обсудят на РЭН-2026 в Москве

Деловая программа Российской энергетической недели — 2026 опубликована на сайте мероприятия. Форум пройдёт в Москве с 14 по 16 октября под девизом «От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию».

Запланировано более 30 панельных сессий и дискуссий с участием свыше 100 спикеров. Повестку разделили на семь блоков: нефть, газ, инвестиции в электроэнергетике, новые источники, экология и энергоэффективность, международное сотрудничество, образование и кадры. Центральным событием станет пленарное заседание.

Участники рассмотрят изменения на мировых рынках, модернизацию производств и развитие низкоуглеродных технологий. Отдельно обсудят системы накопления энергии, дата-центры, роботизацию, снабжение Арктики и удалённых территорий.

«В центре внимания – оптимизация работы с традиционными энергоресурсами на фоне растущего спроса, стратегическое планирование по всем сегментам добычи и переработки, а также перспективы развития низкоуглеродных технологий», — отметил вице-премьер Александр Новак.

Международная часть охватит партнёрство России со странами АСЕАН и взаимодействие на Южном Кавказе. Климатическую сессию посвятят экологически чистому топливу и подготовке к COP 31. В числе заявленных участников — главы Минэнерго и Минтранса РФ Сергей Цивилёв и Андрей Никитин, а также турецкий министр Алпарслан Байрактар.

На полях РЭН состоятся заседание комиссии Госсовета по новейшим технологиям в угольной генерации и всероссийское совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Также вручат международную журналистскую премию «Энергия пера».

Деловые мероприятия примет Манеж, выставку оборудования для ТЭК — Гостиный двор. Организатором выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства РФ, Минэнерго и столичных властей.

Откроется встреча Молодёжным днём 14 октября, на который ожидают более 1500 молодых представителей отрасли. Основные события пройдут 15 и 16 октября.

В преддверии РЭН Россия и Иран начали формировать повестку участия Тегерана в московских энергетических мероприятиях. Сергей Цивилёв и министр нефти Мохсен Пакнежад обсудили действующие проекты, новые совместные инициативы и работу АЭС «Бушер».