Миа Гот подала на развод с Шайей Лабафом после почти 10 лет брака

Британская актриса Миа Гот подала на развод с американским актёром Шайей Лабафом почти через 10 лет после свадьбы. Заявление поступило в суд округа Лос-Анджелес, сообщил ABC News со ссылкой на Associated Press.

В судебных документах указано, что 32-летняя Гот и 40-летний Лабаф фактически не живут вместе с июля 2025 года. Причиной расторжения брака актриса назвала непримиримые разногласия. Представители артистов пока публично не прокомментировали обращение в суд.

Гот просит предоставить ей основную юридическую и физическую опеку над их четырёхлетней дочерью. При этом она не возражает против встреч ребёнка с отцом. Актриса также попросила суд исключить возможность назначения алиментов на содержание одного из супругов другому. Для обоих этот брак стал первым.

Гот и Лабаф познакомились в 2012 году во время съёмок фильма «Нимфоманка: Часть 2» и начали встречаться. В 2016 году они поженились, а в 2018-м объявили о расставании и намерении развестись, однако юридически остались супругами. В 2020 году пара воссоединилась, а в 2022 году у них родилась дочь.

Миа Гот известна по хоррор-трилогии «X», «Пэрл» и «Максин XXX», а также по фильмам «Франкенштейн» и «Одиссея». Лабаф начал карьеру ещё ребёнком на Disney Channel, а позднее сыграл в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и первых трёх частях «Трансформеров».

За день до подачи заявления Лабаф во второй раз урегулировал судебный спор с бывшей возлюбленной FKA Twigs. Певица ранее обвиняла его в физическом и эмоциональном насилии, а сам актёр оспаривал предъявленные ему претензии. В июне 2026 года Лабаф также получил испытательный срок после признания вины в нападении на трёх человек возле бара в Новом Орлеане во время Марди Гра.

Ранее актриса Зоя Бербер подала заявление о расторжении брака с актёром Максимом Белбородовым. Документы поступили мировому судье судебного участка №177 района Раменки Москвы. При этом Белбородов заявил журналистам, что ничего не знает о решении супруги и продолжает считать, что в их семье всё в порядке. Причины обращения Бербер в суд публично не раскрывались.